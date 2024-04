Lewe inwestycje, fikcyjne sklepy i oszustwa na kupującego. Orange CERT podsumował 2023 r.

CERT Orange Polska działa już od dziesięciu lat i co roku publikuje raport dotyczący zagrożeń, z jakimi musiał się mierzyć przez poprzednie 12 miesięcy. Do tego teraz przypada dziesiąta rocznica działalności tej jednostki do zadań specjalnych, co było świetną okazją do tego, aby sprawdzić, jak w ostatniej dekadzie zmieniła się ta nasza globalna wioska pod kątem bezpieczeństwa.