Czekasz na przelew? Kilka nieuważnych ruchów i stracisz oszczędności

W kolejnych krokach oszustwo jest raczej typowe. Ofiara czekająca na otrzymanie pieniędzy proszona jest o… zalogowanie się do swojego banku. Co ciekawe, wszystko odbywa się na tej samej stronie, więc uważne osoby mogą zauważyć, że choć witryna wygląda jak ta znana z banku, to adres kompletnie się nie zgadza. Tym żywią się złodzieje – chwilą nieuwagi.