Uwaga, to nowe oszustwo na OLX może cię drogo kosztować

Szkodliwy i niebezpieczny spam to jedna z największych plag Internetu i problem, który jest daleki od rozwiązania. Świadczyć może o tym chociażby jedna z nowszych operacji cyberprzestępczych, wymierzonych w osoby sprzedające różne rozmaitości za pośrednictwem usługi OLX.



Niedługo po umieszczeniu ogłoszenia otrzymują oni wiadomość informującą o tym, że dany przedmiot został kupiony. Do wiadomości dodane jest też łącze do kliknięcia, które rzekomo ma prowadzić do formularza finalizującego transakcję.