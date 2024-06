Tak Carrefour ułatwi wakacje za granicą. Pojawiła się nowa usługa

Witryna jest przejrzysta i od razu po wejściu na stronę prezentuje najbardziej przydatne informacje. Przede wszystkim, usługa eSIM Travel Data jest dostępna w ponad 100 krajach na większości kontynentów. Dostępnych jest 14 różnych pakietów, z których każdy obejmuje określone kraje. Największy pakiet to "Europa", który obejmuje aż 32 kraje - w zdecydowanej większości są to państwa UE, gdzie mamy do dyspozycji roaming UE. Jednak pakiet może okazać się szczególnie przydatny w Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, które nie należą do UE.