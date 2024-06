Nie przepłacaj za roaming! Jak się przygotować na wakacje za granicą?

W pierwszej strefie roamingowej, do której zaliczają się kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, klienci otrzymują pakiet internetu o wielkości proporcjonalnej do ceny oferty, którą opłacają. Dla przykładu w abonamencie Orange M za 70 zł miesięcznie mamy do wykorzystania w kraju 70 GB, w tym 16,56 GB w ramach roam like at home. Jeśli zużyjemy te dane, to dopłaty wynoszą z kolei tylko 8,45 zł za dodatkowy 1 GB transferu danych. Nie jest źle.