Igrzyska Olimpijskie obejrzysz za darmo. Musisz spełnić tylko jeden warunek

Obecnie trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024, które dla Polaków skończyły się tak naprawdę już w ubiegły piątek podczas przegranego meczu z Austrią. Euro 2024 potrwa jeszcze przez ok. 3 tygodnie, a za miesiąc, 26 lipca, startują Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To okazja, aby kibicować Polakom w piłce siatkowej, co będzie można robić praktycznie za darmo. T-Mobile umożliwia dostęp do kanałów Eurosportu podczas wydarzenia.