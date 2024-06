Nie nadepniesz na minę. Jeśli ci się nie spodoba, operator nie będzie cię trzymał na siłę

"Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy" to częsty chwyt najróżniejszych sprzedawców. W erze przepełnienia rynku elektroniki (i nie tylko) takie opcje mogą zachęcić potencjalnego klienta. Jako że T-Mobile jest głównie operatorem i serwuje usługi takie jak dostęp do sieci komórkowej lub stacjonarnej, to wersja magentowego operatora zakłada, że osoba, która dołączy do sieci, może korzystać z niej przez 30 dni bez zobowiązań.