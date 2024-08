Oto sposób na tani internet w telefonie. Korzystniej się nie da

Heyah należy do T-Mobile i są to podobne sieci. Mają co prawda trochę inne oferty, ale w obu przypadkach korzysta się z zasięgu magentowego operatora. Aby zdobyć pakiet dodatkowych 1200 GB na rok, trzeba mieć aktywny co najmniej plan S, który kosztuje 35 zł na 30 dni. Pakiet dodawany jest też do wyższych planów – M i L kosztujących odpowiednio 40 i 55 zł.