Masz starą taryfę T-Mobile bez 5G? Operator dla ciebie darmowy dostęp

Dotyczy to użytkowników, którzy nie mieli 5G w umowach ofert na kartę i Mix zawartych do 31 stycznia 2024, a także tych, którzy podpiszą umowę do 9 listopada 2024. Innymi słowy, jeśli korzystasz ze starszego pakietu na kartę lub Mix lub np. obecnej oferty GO! S za 30 zł/mies., która zapewnia dostęp tylko do 4G, będziesz mógł połączyć się bezpłatnie z siecią 5G. Bez dodatkowych kosztów i kroków – nie musisz nic aktywować, wpisywać.