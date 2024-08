Szybsze 5G od T-Mobile zostało ulepszone. Zasięg robi wrażenie

Jeszcze niedawno 5G Bardziej obejmowało 1/4 populacji naszego kraju. Wystarczyło jednak cztery miesiące rozwoju. Mimo że prace trwają na pozór wolno - każdego tygodnia powstaje kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt nowych stacji bazowych 5G w paśmie C T-Mobile, to zasada powoli do przodu jest widoczna. Łączna liczba stacji robi wrażenie.