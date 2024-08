Narzekasz, że Disney+ lub MAX jest za drogi? Jest na to sposób

Plus uruchomił bowiem świetną ofertę dla swoich klientów, dzięki której miesięczne rachunki za serwisy VOD nie będą tak bardzo odczuwalne dla portfela. Jeśli korzysta się z odpowiednich usług, można liczyć na dostęp do pakietu All in Streaming już za 25 zł/mies. To kapitalne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy i tak korzystają i opłacają Disney+, MAX (dawniej HBO MAX) oraz Polsat Box Go Plus.