Nie mogłem rozmawiać przez telefon, a internet mulił jak żółw. Wystarczyło 15 zł, by to zmienić

Operator nr 1 oferował identyczny zasięg jak mój i podobne osiągi prędkości internetu. Nic dziwnego, korzystają ze wspólnej infrastruktury. Operator nr 2 był lepszy niż mój i pierwszy, ale osiągi były ledwie przeciętne i nie skłoniły mnie do podjęcia jakichkolwiek działań. Operator nr 3 za to zaskoczył mnie bardzo. Najpierw pełnym zasięgiem - to miła odmiana, po pozostałych, których usługi oscylowały między jedną a dwiema kreskami zasięgu. Prawdziwą bombą okazał się test prędkości. Dość powiedzieć, że mój telefon pokazał ponad 500 Mb/s i zbliżył się do internetu stacjonarnego w moim domu. Po kablu mój domowy internet jest szybszy, ale przez WiFi osiągam podobny wynik.