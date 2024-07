Nadchodzą wielkie zmiany w umowach na telefon. Służby będą wiedziały skąd dzwonisz

Oferty na kartę również się nieco zmienią, ponieważ PKE zakłada, że użytkownik będzie mógł w łatwy sposób odzyskać środki, które zostały doładowane na konto, jeśli zrezygnuje z usług (dezaktywuje numer). Warto zaznaczyć, że dzisiaj także jest to możliwe, ale każdy operator ma własne zasady w tym zakresie - nierzadko taka wypłata środków na rachunek bankowy wiążę się z dodatkową i to niemałą opłatą. Teraz zostanie to ustandaryzowane - wszystkich operatorów będą obowiązywały takie same zasady. Niezależnie od tego, u którego operatora korzystamy z oferty prepaid.