Zrobią rozwiązanie, które ratuje życie. W zamian będą znali twoją lokalizację

Advance Mobile Location (w skrócie AML) to usługa, która z zasady jest bardzo prosta. W momencie, gdy osoba potrzebująca pomocy dzwoni na służby - pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. AML automatycznie się aktywuje i przesyła informacje o dokładnej lokalizacji dzwoniącego – a konkretnie numer telefonu komórkowego – do określonych służb. Dzięki temu służby otrzymują dane lokalizacyjne, co w wielu przypadkach może być kluczowe.