Lawina nowości w mObywatelu. Ministerstwo pokazuje, co się zmieni

Można korzystać ze strony, aby być na bieżąco z nowościami i planami, ale jest prostszy sposób, żeby wiedzieć, co w mObywatelu się pojawia. Ostatnia nowinka wprowadzona przez resort cyfryzacji to powiadomienie „Co zmieniło się w aplikacji”, gdy użytkownik się do niej loguje. „Znajdziesz w nim listę aktualizacji lub nowych usług i dokumentów, z których od teraz możesz korzystać” – wyjaśnia ministerstwo.