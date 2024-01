Nie zalogujesz się przy pomocy Profilu Zaufanego. Lepiej o tym wiedzieć

Z powodu przeprowadzanych prac serwisowych nie będzie możliwości wykorzystania Profilu Zaufanego w następny piątek 19 stycznia od godziny 20:00 aż do następnego dnia, czyli soboty 20 stycznia do godziny 16:00. Oznacza to, że przez 20 godzin nie zalogujemy się do rządowych stron, które wymagają od nas potwierdzenia tożsamości.