Rząd bierze się za internet w Polsce. Niebawem wlecą duże ulepszenia

Co ważne, ulepszenie systemu SIDUSIS obejmuje również ułatwienie procesu zgłaszania zapotrzebowania na internet. Jest to jedna z kluczowych funkcji rządowej witryny – Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że ten aspekt zostanie zaktualizowany, podobnie jak sama weryfikacja danych w systemie. Co prawda, nie podaje, w jaki sposób ma się to odbywać, jednak możemy oczekiwać, że funkcja zgłaszania potrzeby zainstalowania superszybkiego internetu będzie działać sprawniej. Jak wiadomo, często zdarzają się sytuacje, w których jedna strona ulicy ma dostęp, a druga już niekoniecznie. Miejmy nadzieję, że ten aspekt będzie łatwiejszy do rozwiązania.