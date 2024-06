Internet w Polsce ruszył z kopyta. Nie ma lipy

W 2016 r. średnia prędkość pobierania w sieci stacjonarnej wynosiła 19,9 Mb/s, z kolei wysyłania 6,6 Mb/s. W ciągu kolejnych kilku lat do 2020 roku prędkość downloadu wzrosła tylko o ok. 30 Mb/s do wartości 50,6 Mb/s, z kolei uploadu do 21,4. Jednak wystarczy spojrzeć na dane z 2022 r. by przekonać się, że średnia prędkość pobierania w kraju wzrosła dwukrotnie – do 92,6 Mb/s. Wysyłanie natomiast wzrosło do średniej wartości 35,1 Mb/s.