Możesz korzystać z internetu 5G do woli. Operator uruchomił nielimitowany dostęp za darmo

Promocja dotyczy także użytkowników pakietów bez limitu dla Ukrainy - UA M, UA L oraz UA XL. No dobra, ale co trzeba zrobić, aby móc ją aktywować? To bardzo proste, klienci ofert prepaid będą musieli zajrzeć do aplikacji mobilnej Play24 (trzeba być zalogowanym na konto powiązane z numerem w ofercie na kartę) i znaleźć odpowiednią opcję. Co ważne, Play zaznacza, że promocja nie wyklucza się z innymi promocjami dostępnymi w opcji na kartę – m.in. 5400 lub 2100 GB przez rok, więc bonusowe GB nam nie przepadną.