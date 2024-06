Pojedziesz na wakacje i internet będzie śmigał. Zobacz, gdzie operatorzy ulepszyli zasięg

T-Mobile natomiast praktycznie każdego tygodnia ulepsza zasięg 5G w paśmie C (co T-Mobile nazywa 5G Bardziej). W tym tygodniu postawiono 31 nowych stacji i poprawiono zasięg w Lesznie, Poznaniu, Toruniu, i firma dotarła z sygnałem 5G Bardziej do Milówki, Skokowa i Pasłęki. Operator ma łącznie 2571 stacji bazowych działających w 5G w paśmie C.