Orange chce być szybszy od pioruna. Operator ma sposób, by przechytrzyć burze

Wbrew powszechnej opinii metal nie przyciąga piorunów. To gdzie uderzy piorun zależy od wielu czynników, jak wilgotność powietrza, kształt przedmiotu czy różnica potencjałów. Co do zasady piorun „wybierze” drogę o najmniejszym oporze, ale nie potrafimy precyzyjnie określić, gdzie uderzy. Faktycznie pioruny często uderzają w drzewa, wieże i wysokie budynki, ale nie musi wcale tak być.