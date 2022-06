Jeszcze niedawno tego nie robiłam, ale teraz coraz częściej włączam radar opadów i korzystam z serwisów pogodowych, żeby sprawdzić, kiedy zacznie lać. Jeśli mogę uniknąć organoleptycznego sprawdzania, jak bardzo da się zmoknąć biegnąc pod najbliższy dach, to wolę to zrobić. Sprawdzanie prognozy pogody wieczorem dzień wcześniej to uroczo oldschoolowe, podejście do sprawy. Zwłaszcza w czasach, gdy na komputerach i w telefonach mamy dostęp do aktualizowanych na żywo map, radarów opadów i prognoz. W zależności od tego, czego nam trzeba, warto skorzystać przynajmniej z jednej z tych aplikacji.