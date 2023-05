Piorun kulisty - zjawisko tajemnicze i fascynujące

Piorun kulisty to bardzo rzadkie i niezwykłe zjawisko meteorologiczne, które budzi zainteresowanie i ciekawość od wieków. Według relacji świadków, piorun kulisty objawia się jako świecąca i poruszająca się kula o promieniu od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, czasami wydająca głos podobny do syczenia lub warczenia. Może mieć różne barwy, najczęściej białą, żółtą lub bladoniebieską. Trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund i występuje przeważnie w trakcie burz, ale zdarza się też w słoneczną pogodę.