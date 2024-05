Czy wyłączać sprzęty elektroniczne z kontaktu, gdy jest burza?

Wątpliwości nie pozostawia też apel rządowej strony: odłączenie sprzętu od sieci "uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia, będącego skutkiem uderzenia pioruna w infrastrukturę elektroenergetyczną". Co ważne, nawet jeśli budynek ma piorunochron, to nie chroni on znajdujących się wewnątrz sprzętów. Piorun uderza w instalację, a nie dach, ale dalej mogą występować skoki napięcia.