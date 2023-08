Nawałnice paraliżują Polskę. Naukowcy mówią, czy będzie ich więcej w naszym kraju

Trudność w oszacowaniu, co się wydarzy, to również efekt zmian klimatycznych. Bardzo ważne słowa powiedziała swego czasu Kim Cobb, autorka raportu o zmianach klimatycznych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej zdaniem powrotu do tego, co było, już nie ma. Znaleźliśmy się na całkowicie nieznanym terytorium i nie wiemy z jakim nasileniem i w którą stronę zmiany będą postępować. Burze są tego dobrym przykładem. Na ich tworzenie wpływa wiele czynników, a że każdy z osobna staje się coraz bardziej "rozregulowany", inny niż dawniej, to wszelkie prognozy obarczone są dużą niepewnością.