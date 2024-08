Plus ulepszył światłowód. Sprawdź, czy u ciebie internet już śmiga szybciej

Cena takiej usługi jest też dużo wyższa w porównaniu do opcji 1 Gb/s. Jeśli decydujemy się wyłącznie na światłowód Plusa XL, to cena w zależności od lokalizacji wynosi od 99 zł do 125 zł miesięcznie. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu oferty są najbardziej opłacalne, gdy mamy kilka innych usług Plusa – jeśli korzysta się z abonamentu głosowego Plusa za minimum 44 zł/mies. lub telewizji Polsat Box za 19 zł/mies., to cena światłowodu 2 Gb/s będzie wynosić 69 zł/mies. przez pierwszy rok – od 13. miesiąca cena wzrośnie do 90 zł/mies.