Narzekasz, że twój światłowód jest zbyt wolny? To patrz teraz

Co ciekawe, prezeska Orange Liudmila Climoc jednocześnie zapowiedziała, że operator ma w planach objąć zasięgiem najszybszego internetu ok. 2 mln gospodarstw domowych do końca 2024 r. Firma twierdzi, że wdrażanie usługi w pierwszej kolejności do dużych miast nie jest spowodowane przypadkiem - największe miasta są bowiem gęsto zaludnione, mają masę domów, mieszkań, szkół, uczelni, i miejsc pracy.