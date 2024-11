Orange rozpoczyna święta. W prezencie smartfony za złotówkę

Oczywiście miesięczny rachunek będzie obejmował także abonament – M to kwestia 70 zł/mies. po rabatach przez 2 lata, a L to już 90 zł/mies., natomiast same urządzenia można kupić taniej. Nie są to rekordowo wysokie przeceny, lecz jeśli i tak chce się dobrać urządzenie do abonamentu, to dodatkowy telefon może zawsze się przydać, np. jako prezent dla starszej osoby czy dziecka - szczególnie że niebawem także Mikołajki. W abonamencie M jest do dyspozycji aż 150 GB do wykorzystania każdego miesiąca, z kolei w pakiecie L już nielimitowany dostęp do 5G przez 24 mies.