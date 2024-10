Jest nowy abonament w Plushu. Łatwoferta ulepsza się z czasem

Po przeniesieniu numeru od innego operatora otrzymujemy 3 mies abonamentu za 0 zł (oszczędność 75 - 120 zł w zależności od planu), a do Łatwoferty przygotowano też plan poleceń. Jak on działa? W bardzo prosty sposób. Zapraszamy znajomych lub rodzinę do Plusha za pomocą kodu. Jeśli zaproszony wykorzysta kod, to cena abonamentów - naszego i jego zostanie podzielona na pół. Opcja ta jest dostępna tylko przy wyższym planie M z 80 GB za 40 zł/mies., natomiast dzięki niemu w niższej cenie - 20 zł/mies., ma się tak takie same warunki.