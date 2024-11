T-Mobile i Heyah ulepszają doładowania. Tak możesz zgarnąć więcej za mniej

Bonusowa kwota zostanie dodana do konta głównego automatycznie. Jeśli macie uruchomione doładowania cykliczne, promocja także je obejmuje – tyle że każdy klient może odebrać tylko jeden bonus podczas trwania akcji. Do kiedy będzie to dostępne? Do 16 grudnia 2024 r. lub wyczerpania limitu 11000 doładowań bonusowych (10 tys. dla T-Mobile, 1 tys. dla Heyah). Jest zatem sporo czasu - limit także należy do tych wyższych.