Dojrzeć do praw, czyli jak chronić dzieci w sieci

Młodzi są naszym lustrem. Jeśli dzieci nie wiedzą tego, że wszystkie ich działania są śledzone, że nie jest to realizowane wyłącznie z pobudek etycznie przezroczystych, to dorośli nie wiedzą tego jeszcze bardziej. Oczywiście to nie tak, że poprzednie pokolenie nie jest na to wrażliwe, ale to młodzi muszą zwracać dorosłym na to uwagę. Głosy, że „rozmawiałem z mamą, prosiłem, zwróciłem uwagę na upublicznianie wizerunku”, to nauka płynąca od młodszego pokolenia. Paradoksalnie to często oni mają może nie pełną, ale większą świadomość zagrożeń - komentuje dr Anna Buchner