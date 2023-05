Dorośli ośmieszają się w oczach dzieci. I wciąż odmawiają im praw

Bo gdy już trafi to do sieci, stanie się przedmiotem oceny wszystkich znajomych ze szkoły czy osiedla. Na przykład na grupkach szkolnych na Instagramie, do których nauczyciele i rodzice dostępu nie mają, a w których dzieci anonimowo potrafią się oceniać, obrażać i nawzajem kłócić. Publiczna tablica do anonimowej oceny innych osób ze szkoły, prosta droga do hejtu, tego za czasów dzisiejszych rodziców nie było.