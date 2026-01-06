Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16

Ładowanie...

Jeszcze zanim oficjalnie wystartowały targi CES w Las Vegas, ASUS zaprosił nas na ekskluzywny pokaz do Amsterdamu. W kameralnej atmosferze, z dala od zgiełku hal wystawienniczych, mieliśmy okazję jako jedni z pierwszych zobaczyć na żywo nowe portfolio firmy. Był to też dobry moment, by bez pośpiechu porozmawiać z inżynierami i wypytać o szczegóły techniczne, które zazwyczaj umykają w informacjach prasowych.

Najważniejszy wniosek z tego spotkania jest jeden - ASUS nie bawi się wyścig, bo zajął wszystkie miejsca. Firma ogłosiła roczną wyłączność na procesor Snapdragon X2 Elite Extreme. To strategiczny szach-mat, który odcina konkurencję od najwydajniejszego układu ARM na rynku. Jeśli szukasz absolutnie topowej wydajności na tej architekturze w 2026 r., ASUS staje się w zasadzie jedynym adresem.

Te decyzje sprzętowe idą w parze z imponującą inżynierią. Nowe konstrukcje, które widziałem w Holandii są lżejsze od MacBooka Air i wykonane z materiałów, które naprawdę dają poczucie obcowania z produktem premium. Tajwańczycy wyraźnie chcą przekonać do siebie użytkowników Apple, oferując nie tylko mocniejszy sprzęt, ale też ciekawe podejście do serwisu.

Snapdragon X2 Elite Extreme - monopol na wydajność

ASUS zagwarantował sobie wyłączność na procesor Snapdragon X2 Elite Extreme przez cały rok 2026. To kluczowe rozróżnienie, ponieważ głośno reklamowany przez Qualcomma wzrost wydajności rzędu 2,3 raza dotyczy właśnie tej konkretnej jednostki, a nie jej standardowych odpowiedników, które trafią do laptopów konkurencji.

Tajemnica tej przewagi nie leży w samych zegarach, ale w gruntownej przebudowie podsystemu pamięci, co jest rzadkością w świecie mobilnych SoC. Standardowa szyna 128-bitowa została tu poszerzona o 50 procent, osiągając wartość 192 bitów. W połączeniu z najnowszymi kośćmi LPDDR6 układ osiąga przepustowość na poziomie 228 GB/s.

Na papierze wygląda to imponująco i pozwala architekturze ARM realnie konkurować z rozwiązaniami x86, ale do hurraoptymistycznych zapowiedzi warto podejść z rezerwą - musimy poczekać na realne, niezależne benchmarki, które zweryfikują te obietnice w codziennych zastosowaniach.

Inżynierowie ASUS-a musieli zmierzyć się z wyzwaniem termicznym, projektując układ chłodzenia zdolny odprowadzić 65 watów ciepła z samego procesora. Całkowity pobór mocy całego pakietu, wliczając pamięć RAM i sekcję zasilania, sięga aż 82 watów. Utrzymanie takiej mocy w smukłej obudowie wymagało przeprojektowania komór parowych, by ciepło nie kumulowało się w jednym punkcie niczym karp na środku wigilijnego stołu.

Zenbook A16 - inżynieria wagi piórkowej

Mimo tak potężnych podzespołów i obecności 16-calowej matrycy OLED o jasności szczytowej 1100 nitów, Zenbook A16 waży zaledwie 1,2 kilograma. Laptop jest lżejszy nie tylko od 13-calowego MacBooka Air (ok. 1,24 kg), ale także od większości 14-calowych ultrabooków biznesowych dostępnych na rynku. Obudowa wykonana z obrabianego aluminium otrzymała wykończenie przypominające w dotyku ceramikę lub polerowany piaskowiec.

Miałem okazję chwilę pobawić się tym modelem i muszę przyznać jedno: trzyma się w dłoniach genialnie. Jakość wykonania i wyważenie są na takim poziomie, że gdybym tylko był w stanie logistycznie przerzucić się na Windowsa, to właśnie ten model (koniecznie w wersji z X2 Elite Extreme) byłby dla mnie jedynym godnym zamiennikiem mojego MacBooka Pro.

Klawisze pokryto nową warstwą Exema Coating, która ma zapobiegać błyszczeniu się plastiku po kilku miesiącach intensywnego pisania, a w korpusie - mimo smukłości - znalazło się miejsce na pełnowymiarowy czytnik kart SD. Bateria o pojemności 70 Wh ma wystarczyć na 24 godziny ciągłego odtwarzania wideo.

Specyfikacja w pigułce - Zenbook A16

Procesor: Snapdragon X2 Elite Extreme (18 rdzeni)

Pamięć RAM: LPDDR6, szyna 192-bit, przepustowość 228 GB/s

Ekran: 16" OLED, proporcje 16:10, jasność 1100 nitów (HDR)

Waga: 1,2 kg (obudowa z Ceraluminum)

Bateria: 70 Wh (do 24 godz. wideo)

TDP: 65 W (CPU) / 82 W

Porty: m.in. pełnowymiarowy czytnik kart SD

Zenbook A14 - maratończyk z rekordową baterią

Jeśli 16 cali to dla ciebie zbyt wiele, ASUS przygotował mniejszego brata - model Zenbook A14. Choć nie otrzyma on ekskluzywnego wariantu procesora Extreme (ten zarezerwowano dla A16), w zamian oferuje coś, co dla wielu użytkowników może być ważniejsze: absolutnie rekordowy czas pracy na baterii. Zenbook A14 jest w stanie wytrzymać aż 28 godzin ciągłego odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. Na komputerze z Windowsem. To wynik o 4 godziny lepszy od i tak imponującego modelu 16-calowego, co czyni go idealnym narzędziem dla osób pracujących w podróży.

Konstrukcyjnie czerpie garściami z większego modelu - znajdziemy tu ten sam świetny mechanizm zawiasów umożliwiający płynne otwieranie jedną ręką, nową matrycę OLED oraz charakterystyczne, ceramiczne w dotyku wykończenie obudowy. Jest przy tym zauważalnie lżejszy i bardziej kompaktowy, co czyni go naturalnym wyborem dla cyfrowych nomadów.

Specyfikacja w pigułce - Zenbook A14

Procesor: Snapdragon X2 Elite

Czas pracy: do 28 godzin odtwarzania wideo

Ekran: 14" OLED (nowa generacja paneli na 2026 r.)

Dodatkowo: mechanizm zawiasów współdzielony z A16, powłoka Ceraluminum

Mobilność: konstrukcja lżejsza i bardziej kompaktowa od modelu A16 (ok. 1 kg)

Walka o kompatybilność ARM - soft i wsparcie sprzedaży

Sprzęt to nie wszystko, a przywara „braku kompatybilności ARM” wciąż żyje. Wspólnie z Microsoftem i Qualcommem firma przeprowadziła cichą, ale szeroko zakrojoną optymalizację starszego kodu. Dla przykładu, grywalność tytułów z katalogu Activision Blizzard na platformie ARM uległa drastycznej poprawie.

ASUS przygotował także specjalne zestawy szkoleniowe dla promotorów w sklepach. Zawierają one ściągawki z wynikami wydajności w najpopularniejszych grach, by sprzedawcy nie bali się polecać sprzętu niedzielnym graczom.

Co ważniejsze dla polskiego użytkownika, producent aktywnie zbiera dane o lokalnym, specjalistycznym oprogramowaniu - takim jak systemy księgowe czy kadrowe - i przekazuje raporty inżynierom, by eliminować błędy emulacji, o których centrala mogłaby nie wiedzieć.

Zenbook Duo 2026 - koniec z kompromisami

Zupełnie nową konstrukcję otrzymał dwuekranowy Zenbook Duo 2026. Zastosowanie stopów magnezu pozwoliło odchudzić urządzenie o 100 gramów względem modelu z 2025 r. Kluczową innowacją mechaniczną jest tu Hideaway Hinge.

Ten typ zawiasu minimalizuje szczelinę między ekranami, tworząc w orientacji pionowej iluzję niemal jednolitego, 22-calowego obszaru roboczego. Zmiana ta była podyktowana opiniami użytkowników, którzy narzekali na stabilność kickstandu w poprzednich generacjach.

Rozwiązano też jeden z najbardziej irytujących problemów użytkowych - rysowanie dolnego ekranu przez odczepianą klawiaturę. W modelu 2026 metalowe styki (pogo-piny) chowają się magnetycznie w głąb obudowy w momencie odczepiania akcesorium. Dzięki temu spód klawiatury jest idealnie płaski i bezpieczny dla matrycy.

Sercem maszyny jest układ Intel Core Ultra z rodziny Panther Lake w wersji 12XE. Dysponuje on 16 rdzeniami CPU i znacznie wydajniejszym, 12-rdzeniowym układem graficznym. Największym zaskoczeniem inżynieryjnym jest upchnięcie w tej obudowie baterii powiększonej z 70 do 99 Wh. Ekrany to matowe panele OLED 3K z odświeżaniem 144 Hz.

Choć nowy Duo zapowiada się na świetną ciekawostkę i popis inżynierii, bądźmy szczerzy - większość z was i tak powinna kupić klasycznego Zenbooka A14 lub A16. Są tańsze, lżejsze i w codziennym użytkowaniu po prostu bardziej praktyczne.

Specyfikacja w pigułce - Zenbook Duo 2026

Procesor: Intel Core Ultra (Panther Lake), wariant 12XE

Rdzenie: 16 rdzeni CPU + 12 rdzeni GPU (znaczny wzrost wydajności iGPU)

Ekrany: 2x Lumina Pro OLED 3K, 144 Hz, powłoka matowa/antyrefleksyjna, VRR

Bateria: 99 Wh (wzrost z 70 Wh w modelu 2025)

TDP: 45 W

Waga: lżejszy o ok. 100 g od poprzednika (obudowa magnezowo-aluminiowa)

Inne: zawias Hideaway, magnetycznie chowane pogo-piny

Seria ProArt i Strix Halo - maszyny do pracy

Dla profesjonalistów przygotowano odświeżony, konwertowalny model ProArt PX13. Ważący zaledwie 1,4 kg laptop bazuje na potężnej platformie AMD Ryzen AI Max Plus 395 z serii Strix Halo. Układy te oferują skokowy wzrost wydajności w aplikacjach takich jak Cinebench, Blender czy V-Ray. Dzięki potężnemu układowi iGPU, maszyna ta w wielu scenariuszach renderowania może zastąpić laptopy z dedykowanymi kartami graficznymi ze średniej półki, oferując przy tym znacznie wyższą kulturę pracy.

Ekrany całej serii kalibrowane są fabrycznie do wartości Delta E poniżej 1, a w modelu P16 zastosowano panel Tandem OLED o jasności 1600 nitów. Ekosystem ProArt rozbudowano o dedykowane oprogramowanie i akcesoria:

Muse3: aplikacja umożliwiająca generowanie obrazów i wideo offline, wykorzystująca moc lokalnego GPU, co zapewnia prywatność danych.

StoryCube: narzędzie automatycznie indeksujące multimedia, rozpoznające twarze i lokalizację GPS, ułatwiające zarządzanie terabajtami surówki.

Peryferia: nowa mysz ProArt wyposażona w unikalny, wbudowany mechanizm przewijania (scroll), zaprojektowany z myślą o precyzyjnej nawigacji po osi czasu w programach do montażu.

Specyfikacja w pigułce - Seria ProArt

Model PX13: konwertowalny (2w1), procesor AMD Ryzen AI Max Plus 395 (Strix Halo), waga 1,4 kg.

Model P16: ekran Tandem OLED o jasności szczytowej 1600 nitów.

Ekran (wspólne): fabryczna kalibracja Delta E < 1.

Akcesoria: klawiatura niskoprofilowa, mysz z rolką dla twórców.

"Idealna gwarancja"

Szczególnie istotną wiadomością dla klientów w Polsce (oraz całym regionie East EMEA) jest dostępność pakietu Perfect Warranty. To unikalne rozwiązanie oferuje bezpłatną ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami przez pierwszy rok użytkowania. Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od daty zakupu. Gwarancja ta pokrywa koszty naprawy w sytuacjach, które zazwyczaj są wyłączone ze standardowej ochrony - np. zalanie klawiatury kawą czy zbicie matrycy po upadku.

Oliwier Nytko 06.01.2026 18:45

