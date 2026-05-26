Pad z PlayStation 5 w promocji. Za 200 zł zdecydowanie warto

Z okazji Dnia Matki MediaMarkt udostępnił wyprzedaż pozwalającą obniżyć cenę wybranych produktów o dodatkowe 15 proc. Aby z niej skorzystać, trzeba dodać do koszyka nie jeden, a dwa produkty biorące udział w akcji promocyjnej. Zamiast wydawać ponad trzy stówy na DualSense, można nabyć kontroler w dowolnej wersji kolorystycznej za ok. 200 zł.

Świetna promocja na pada do PlayStation 5 w MediaMarkt

Standardowa cena kontrolera bezprzewodowego DualSense wynosi ponad 300 zł. Trudno nazwać takie oferty dobrymi, szczególnie że PlayStation 5 jest dostępne na rynku już od ponad 5,5 roku. W podobnej cenie możemy znaleźć znacznie lepiej wycenione kontrolery.

W serwisie Pepper pojawiła się jednak informacja o możliwości kupna oficjalnego kontrolera do PS5 za nieco ponad 200 zł. W sklepie ten pad w większości wersji kolorystycznych kosztuje 251,99 zł, ale dzięki promocji w aplikacji MediaMarkt można uzyskać dodatkowe 15 proc. rabatu.

Aby to zrobić, oprócz DualSense należy dodać do koszyka inny produkt biorący udział w akcji. Nie musi to być jednak drogi przedmiot, a przystępny cenowo brelok – np. Good Loot Assassin’s Creed Shadows w cenie 20,99 zł. Wraz z kontrolerem będzie to kosztować ponad 272 zł, natomiast w koszyku po zalogowaniu można skorzystać z kuponu -15 proc., który obniża cenę zestawu o 40 zł do 232 zł.

Taka cena jest już bardzo opłacalna, ale można ją obniżyć jeszcze bardziej. Ta opcja jest dostępna dla nowych klientów MediaMarkt, którzy dopiero co założyli konto i zapiszą się na newsletter. Po wykonaniu tych kroków można wymienić 3000 punktów z konta na kupon o wartości 30 zł, dostępny przy zakupach o wartości min. 150 zł. Z dodatkowym rabatem cena sprzętu spada do 202 zł.

Jeśli szukacie drugiego kontrolera lub chcecie wymienić wasz dotychczasowy (np. ze względu na słabą baterię), obecnie taniej nie znajdziecie. Nie przypominam sobie, aby można było kupić oficjalny pad do PS5 tak tanio. Do wyboru macie kilka wersji kolorystycznych: białą, czarną, różową, fioletową, błękitną oraz szarą camo. Polecam się jednak pospieszyć, ponieważ promocja potrwa tylko do środy 27 maja lub do wyczerpania zapasów.

Albert Żurek 26.05.2026 18:25

