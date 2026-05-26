Logitech wymyślił myszkę z poduszką. Cudo, wygodniej się nie da

Klasyczne myszki dla graczy może i są stworzone dla najlepszych wyników i precyzji, ale to właśnie myszki ergonomiczne lepiej dostosowują się do kształtu ludzkiej dłoni. Logitech ma w swojej ofercie kilka tego typu rozwiązań: kultową serię MX Master (3s, 4), pionową MX Vertical, a teraz dołącza do nich też Signature Comfort Plus. To myszka… z poduszką.

Nie od dzisiaj wiadomo, że aby poprawić komfort korzystania z myszki, można użyć podpórek pod nadgarstki. Logitech wymyślił jednak coś ciekawszego, dzięki czemu nie będzie to konieczne. Firma w nowym modelu Signature Comfort Plus nie tylko postawiła na profilowany kształt.

Istotnym elementem jest też wbudowana w myszkę poduszka na dłoń. Ta jest widoczna na górnej, tylnej części gryzonia, zaraz za głównymi przyciskami LPM i PPM. Poduszka według producenta ma zapewniać wygodne miejsce do ułożenia dłoni, przez co "długie godziny pracy stają się nieco bardziej komfortowe".

Zdecydowana większość ergonomicznych gryzoni jest wykonana z przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego, lecz ich konstrukcja pozostaje sztywna i twarda. Nie możemy w ich przypadku mówić o miękkości, co Signature Comfort Plus ma zmienić. Oparcie śródręcza na myszce powinno zapewniać znacznie lepszą wygodę. Logitech uważa, że nowy model świetnie sprawdzi się u praworęcznych użytkowników i jest przystosowany do większości rozmiarów dłoni.

W modelu Signature Comfort Plus zastosowano również wyprofilowane uchwyty boczne, a ponad nimi znajdują się standardowe przyciski do przewijania stron w tył i w przód. Jako że jest to myszka marki Logitech, nie zabrakło tu kółka SmartWheel, które ułatwia przewijanie dokumentów i witryn.

Całość łączy się z komputerem przy pomocy Bluetooth, a także wspiera łączność 2,4 GHz za sprawą odbiornika Logi Bolt. Mysz jest w stanie obsłużyć trzy urządzenia jednocześnie i szybko przełączać się między nimi. Działa do dwóch lat na baterii dzięki klasycznym paluszkom.

Cena też jest bardzo dobra

Logitech jednocześnie nie przesadził z ceną. Signature Comfort Plus została wyceniona na 259 zł. Jak na myszkę ergonomiczną od tego producenta to naprawdę atrakcyjna propozycja. Sztandarowa seria MX Master wymaga wydatku na poziomie nawet ponad 500 zł. Tutaj mamy wygodę za połowę tej ceny.

Albert Żurek 26.05.2026 16:48

