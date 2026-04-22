Razer stworzył najcieńszą podkładkę ze szkła w historii. Kosztuje krocie

Klasyczne podkładki pod myszki są najczęściej wykonane z gumy i tkaniny. Na rynku znajdziemy jednak ciekawsze propozycje wykonane ze szkła hartowanego o specjalnej strukturze dostosowanej do myszek. Razer jest jednym z kluczowych producentów takich gadżetów, a teraz wchodzi na rynek z nowym modelem Atlas Pro.

Razer Atlas Pro to najcieńsza szklana podkładka na świecie

Każda podkładka ma odczuwalną grubość. Najczęściej jest to ok. 3 mm, co czuć pod ręką. Razer jednak przezwyciężył tę barierę i pokazał model Atlas Pro, w której warstwa szkła mierzy zaledwie 1,1 mm. Cała podkładka wraz z gumową podstawą (0,8 mm) wyróżnia się grubością na poziomie 1,9 mm.

Dzięki temu jest to najcieńsza szklana podkładka pod myszkę na świecie. Według producenta akcesorium niemalże wtapia się w stanowisko komputerowe do grania lub pracy. Atlas Pro ma gwarantować minimalną różnicę wysokości między biurkiem a powierzchnią, na której korzystamy z myszki.

Atlas Pro należy do większych podkładek: szerokość to 50 cm, a wysokość 40 cm. Oczywiście nijak ma się to do klasycznych materiałowych podkładek XXL mierzącymi 90 cm szerokości. Pamiętajmy, że to tafla szkła. Całość nie będzie zatem należała do najlżejszych.

Przezwyciężenie bariery 2 mm jest tu wyjątkowo ważne. Dotychczasowe szklane podkładki najczęściej mierzyły ponad 3 mm grubości, co w przypadku twardej i jednolitej powierzchni mogło dawać się we znaki. Aby usprawnić Atlas Pro, Razer zaokrąglił krawędzie i zaprojektował je w taki sposób, aby struktura akcesorium pozostawała komfortowa dla nadgarstków nawet podczas wielogodzinnej sesji.

Szklana podkładka to dobra podkładka

Może się wydawać, że szkło jako podkładka nie zdaje egzaminu. Wielu z nas próbowało korzystać z myszek np. na szklanym stole salonu, co nie działa najlepiej. Razer Atlas Pro ma zapewniać najwyższą precyzję i wykończenie o specjalnej teksturze, aby całość możliwie jak najlepiej współpracowała z myszkami.

Powierzchnia ze szkła hartowanego zapewnia płynny poślizg myszy, co w przypadku gier e-sportowych, w których szybkie ruchy gryzoniem są na porządku dziennym, jest wyjątkowo istotne. Całość ma też być wytrzymała. Producent mówi o ocenie 9H w skali Mohsa. Podkładka jest zatem odporna na zarysowania przez klucze, długopisy czy monety. Powłoka ma ułatwiać czyszczenie.

A ile to kosztuje? Razer Atlas Pro została wyceniona na 140 euro (ok. 592 zł). Tanio zatem nie jest, ale mówimy o podkładce dla najbardziej wymagających. Propozycja jest dostępna w dwóch wersjach: czarnej i białej.

Albert Żurek 22.04.2026 06:12

