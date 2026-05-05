Apple może spełnić marzenie Trumpa. O ile odda sekrety Samsungowi

Apple od lat projektuje własne układy SoC, ale ich produkcja pozostaje domeną TSMC. To tajwański gigant odpowiada za wytwarzanie procesorów do iPhone’ów, iPadów i Maków - i to w najbardziej zaawansowanych litografiach, dziś 3 nm, a wkrótce 2 nm. Firma z Cupertino od dawna nie ukrywa jednak, że uzależnienie od jednego dostawcy jest dla niej problemem. Tim Cook powiedział to wprost podczas ostatniego sprawozdania finansowego: „mamy mniej elastyczności w łańcuchu dostaw niż byśmy chcieli”.

W tym kontekście rozmowy z firmami, z którymi Apple miewał napięte relacje w przeszłości, są bardziej zrozumiałe. Apple miał odbyć wstępne rozmowy z Intelem na temat wykorzystania jego usług foundry oraz wizytować powstającą fabrykę Samsunga w Teksasie, która ma produkować zaawansowane układy scalone. Na razie nie padły żadne zamówienia, a rozmowy określane są jako „bardzo wczesne”. To raczej rekonesans niż negocjacje kontraktowe.

Warto pamiętać, że Apple już dziś częściowo produkuje swoje chipy w Stanach Zjednoczonych - TSMC w fabryce w Arizonie ma w bieżącym roku dostarczyć 100 mln SoC dla firmy z Cupertino. To jednak kropla w morzu potrzeb: tylko w ubiegłym roku Apple sprzedał 247,4 mln iPhone’ów, a przecież są jeszcze iPady i Maki. Reszta produkcji nadal odbywa się na Tajwanie.

Dlaczego więc Apple w ogóle rozważa alternatywy? Powody są trzy

Po pierwsze: geopolityka. Ryzyko związane z ewentualną eskalacją napięć wokół Tajwanu jest realne i Apple nie może go ignorować. Po drugie: niedobory mocy produkcyjnych, bo fabryki TSMC są dziś obciążone zamówieniami związanymi z boomem na AI. Po trzecie: dywersyfikacja, która jest obsesją Cooka od lat.

Problem w tym, że zarówno Intel, jak i Samsung mają swoje własne kłopoty. Obie firmy od lat próbują dogonić TSMC w zakresie miniaturyzacji i efektywności energetycznej, ale zmagają się z niskimi uzyskami i problemami termicznymi. Samsung chwali się co prawda pierwszym mobilnym chipem 2 nm (Exynos 2600), a Intel szykuje proces 14A (1,4 nm klasy) na 2028 r., ale to wciąż technologie, które muszą udowodnić swoją dojrzałość.

Co więcej, Apple - jak donosi Bloomberg - ma poważne obawy przed korzystaniem z technologii innych niż TSMC. Firma nie chce ryzykować jakości ani wydajności swoich kluczowych produktów. Dlatego nawet jeśli Intel czy Samsung dostaną kiedyś zamówienia to najwcześniej w 2027 r., i to raczej na układy do urządzeń mniej krytycznych niż iPhone Pro.

Cała historia wygląda więc jak typowa zagrywka Apple’a: trzymać wszystkie opcje otwarte, badać rynek, wywierać presję na partnerów i przygotowywać plan B - ale bez pośpiechu i bez podejmowania ryzyka, które mogłoby odbić się na jakości produktów. Dla Intela byłaby to transakcja dekady, dla Samsunga - prestiżowy powrót do gry. Dla Apple’a? Po prostu kolejny krok w stronę większej niezależności.

Maciej Gajewski 05.05.2026 16:56

