Kosmiczne rozczarowanie. Dane z Hubble'a niszczą nasze marzenia

Europa od lat rozpalała wyobraźnię planetologów. Trudno się temu dziwić. Jeden z księżyców Jowisza, pod lodową skorupą ocean, a z niego jak sugerowały dane w kosmos tryskają pióropusze pary wodnej. Kusząca wizja, bo można by zbadać skład oceanu bez wiercenia przez kilometry lodu. Jednak nowa analiza 14 lat obserwacji z Teleskopu Hubble'a studzi ten entuzjazm niczym zimny prysznic po porannej przebieżce. Sygnał, który brano za mocny dowód na istnienie pióropuszy, może być znacznie mniej pewny, niż przez lata sądzono. Być może Europa wcale nie macha do nas tak wyraźnie, jak nam się do tej pory wydawało.

Pióropusze miały być skrótem do oceanu

Europa fascynuje z jednego głównego powodu: pod lodową skorupą najprawdopodobniej ma globalny ocean ciekłej wody. I to właśnie dlatego od lat jest na krótkiej liście celów astrobiologii – nauki szukającej życia poza Ziemią. Woda to pierwszy trop, a Europa ma jej pod dostatkiem.

Największy problem do jej wykrycia to sam dostęp. To, że jest tam ocena, jest niemal pewne, ale znajduje się on pod wielokilometrową warstwą lodu, która skutecznie zamyka go przed światem zewnętrznym. Przyszła misja nie może po prostu zajrzeć pod powierzchnię. Trzeba by wiercić na potworną głębokość, wysyłać penetratory zdolne do topienia lodu albo polegać na długich, pośrednich pomiarach. Każda z tych opcji jest technicznie wręcz koszmarna.

Właśnie dlatego pióropusze pary wodnej elektryzowały świat nauki tak bardzo. Gdyby Europa naprawdę wyrzucała materiał z wnętrza w kosmos, sonda mogłaby po prostu przelecieć przez taki obłok, pobrać próbki i zbadać skład oceanu – bez lądowania, bez wiercenia, bez rozbijania się o lodową skorupę. Jakby natura sama uchyliła okno tam, gdzie nikt nie spodziewał się przeciągu.

Zaznaczmy, że to nie była fantazja wyssana z palca. Enceladus, księżyc Saturna, naprawdę wyrzuca w kosmos pióropusze materiału z okolic bieguna południowego – i to tak spektakularne, że sonda Cassini mogła przelecieć przez nie i zbadać cząstki prosto z wnętrza. Naukowcy mieli więc nadzieję, że Europa oferuje podobną furtkę. Podobny klucz do oceanu bez wiercenia. Tyle że nowa analiza pokazuje coś znacznie mniej ekscytującego: ta furtka może być uchylona znacznie słabiej, niż sądzono. Albo wcale.

Hubble widział sygnał, ale musimy być względem niego ostrożni

Pierwotne doniesienia o pióropuszach na Europie opierały się na obserwacjach ultrafioletowych z Hubble'a. Naukowcy analizowali emisję Lyman-alfa, czyli promieniowanie ultrafioletowe związane z atomami wodoru. Takie obserwacje mogą pomagać wykrywać ślady wodoru i produktów rozpadu cząsteczek wody w bardzo cienkiej atmosferze księżyca.

Brzmi prosto – ot, spojrzeć na księżyc i sprawdzić, czy coś z niego wystrzeliwuje. W rzeczywistości to pomiar na granicy możliwości. Europa jest mała, tkwi niewyobrażalnie daleko, a w dodatku sunie na tle Jowisza, czyli gigantycznej, jasnej plamy, która zalewa detektor swoim blaskiem. Instrument musi w tym całym świetlnym chaosie wyłapać subtelne różnice, które zdradzają obecność pióropuszy. W takich warunkach nawet przesunięcie obrazu o jeden czy dwa piksele może zmienić interpretację danych. To nie jest szukanie igły w stogu siana, tylko szukanie konkretnego źdźbła w stogu, przy latarce świecącej prosto w oczy.

Zespół dr. Lorenza Rotha i dr. Kurta Retherforda ponownie przeanalizował zestaw obserwacji Hubble'a, uwzględniając lepsze modelowanie źródeł emisji i dokładniejsze pozycjonowanie Europy w danych. Efekt jest bolesny dla dawnej hipotezy, bo sygnał, który wcześniej wyglądał jak dowód na lokalny pióropusz pary, może być zgodny ze statystycznym szumem i ogólną, bardzo rozrzedzoną otoczką wodoru wokół księżyca.

Pewność spadła z 99,9 proc. do poziomu, który po prostu nie wystarcza

Najbardziej wymowny jest tu spadek pewności. Pierwotnie zespół badaczy oceniał dowody na istnienie pióropuszy z bardzo wysoką pewnością, sięgającą 99,9 proc. Brzmiało to więc niemal jak pewnik. Po ponownej analizie ta sama liczba spadła poniżej 90 proc.

Dla laika 90 proc. brzmi nadal imponująco. W końcu to granica, przy której w życiu codziennym podjęlibyśmy większość decyzji bez najmniejszego wahania. Jednak w nauce obserwacyjnej (szczególnie przy sygnale tak trudnym do uchwycenia i tak podatnym na zakłócenia) to wciąż za mało, żeby ogłaszać odkrycie z pełną stanowczością. Zwłaszcza że stawka jest wyjątkowo wysoka. Mówimy o zjawisku, które mogłoby wpłynąć na planowanie przyszłych misji kosmicznych, na wybór instrumentów, trajektorii i celów badawczych przy jednym z najważniejszych światów w całym Układzie Słonecznym.

To nie oznacza oczywiście, że pióropusze na Europie nie istnieją. Oznacza natomiast, że dane Hubble'a nie dają już twardego, jednoznacznego potwierdzenia, którego wielu się spodziewało. Hipoteza zostaje, ale traci część oparcia.

Europa nadal ma atmosferę, tylko nie tak efektowną

Nowa praca nie zostawia badaczy jednak z niczym. Potwierdza, że Europa ma globalną, choć ekstremalnie rzadką egzosferę wodoru. Tak cienką warstwę cząstek, że do ziemskiej atmosfery jej daleko. Powstaje, gdy promieniowanie i cząstki z magnetosfery Jowisza uderzają w lodową powierzchnię księżyca. Żadnych fontann, a raczej delikatna mgiełka.

Jest to istotny rezultat naukowy, mimo mniejszego potencjału medialnego w porównaniu z hipotezą pióropuszy. Dane wskazują, że powierzchnia Europy podlega ciągłemu przetwarzaniu przez czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem Jowisza, a atomy wodoru są uwalniane z pokrywy lodowej do otaczającej przestrzeni. Informacja ta stanowi cenny wkład w rozwój modeli egzosfery i środowiska plazmowego księżyca.

Problem w tym, że egzosfera to nie to samo co pióropusz. Globalna, rozproszona warstwa wodoru mówi o procesach zachodzących na powierzchni. Lokalny pióropusz pary wodnej mógłby natomiast być znakiem aktywności podpowierzchniowej, pęknięć w skorupie i kontaktu z głębszymi warstwami lodu albo oceanem. Różnica naukowa jest tutaj wręcz ogromna.

Nauka nie cofa się. Nauka po prostu koryguje nadzieje

Ten przypadek to doskonałe przypomnienie, jak tak naprawdę działa nauka – zwłaszcza ta uprawiana na granicy możliwości instrumentów. Hubble przez lata dostarczał danych, które przesuwały granice wiedzy, ale nie jest magiczną różdżką usuwającą wszelką niepewność.

W przypadku Europy astronomowie zmierzyli się z wyjątkowo słabym sygnałem, zagłuszonym przez jasne i skomplikowane tło Jowisza. Przy tak wymagającym pomiarze nie ma miejsca na proste odpowiedzi. Lepsze modele i większy zbiór danych po prostu potrafią zmienić interpretację. I to właśnie się stało. Nie porażka, tylko normalny bieg nauki.

Porażką byłoby trwanie przy efektownej hipotezie mimo słabszych dowodów. Nowa analiza mówi po prostu, że to, co uznaliśmy za niemal pewne, trzeba traktować ostrożniej. To uczciwe, nawet jeśli jest znacznie mniej widowiskowe.

Marcin Kusz 24.05.2026 08:15

