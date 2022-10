Gejzery na Europie wcale nie muszą pochodzić z oceanu. To komplikuje sprawę

Obecne modele tego interesującego globu wskazują na to, że w jego wnętrzu, pod stosunkowo cienką lodową skorupą znajduje się globalny ocean ciekłej wody zawierający dwa razy więcej wody niż wszystkie oceany na powierzchni Ziemi. Co więcej, analiza obserwacji Europy wskazują, że z jej powierzchni od czasu do czasu tryskają gejzery lodu wodnego, który może mieć źródło w tymże oceanie.