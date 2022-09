Sonda Juno przeleciała nad księżycem Jowisza. To zdjęcie Europy jest fenomenalne

Choć Juno krąży wokół Jowisza już od pięciu lat, był to dopiero trzeci w historii przelot tej sondy w odległości mniejszej niż 500 km od Europy. Jeżeli wciąż wydaje wam się, że odległość 352 km to dużo, to warto pamiętać, że sonda podczas przelotu poruszała się z prędkością 24 km/s, a więc w momencie maksymalnego zbliżenia, odległość dzieląca sondę od Europy wynosiła zaledwie 14 sekund.