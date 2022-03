Sonda Juno dostarcza. Nowe zdjęcia i nowe odkrycia

Także i w tym przypadku nowa wiedza dot. powierzchni Ganimedesa stanowi jedynie przedsmak przed tym co nas czeka za ok. 10 lat. Wtedy to na orbicie wokół Ganimedesa znajdzie się startująca w przyszłym roku europejska sonda Jupiter Icy Moons Explorer. Będzie to pierwsza sonda, która wejdzie na orbitę księżyca innego niż Księżyc. Zdjęcia wykonane z tej orbity pozwolą naukowcom stworzyć szczegółowe zdjęcia powierzchni tego księżyca. Być może wtedy zdjęcia fascynującej powierzchni Ganimedesa wejdą do powszechnej świadomości i będziemy je znali tak, jak dzisiaj znamy zdjęcia powierzchni Księżyca czy Marsa.