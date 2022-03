Ganimedes to nazwa, która wciąż jest mało rozpowszechniona wśród szerokiej opinii publicznej. Możliwe jednak, że ten fascynujący księżyc wejdzie za jakiś czas do mainstreamu. Szansę na to daje sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), która w latach trzydziestych najpierw będzie krążyła wokół Jowisza wykonując bliskie przeloty w pobliżu galileuszowych księżyców Jowisza takich jak Ganimedes, Europa i Kallisto, a następnie wejdzie na orbitę wokół Ganimedesa, skąd będzie szczegółowo badała i fotografowała jego powierzchnię. Zdjęcia powierzchni księżyca innego niż Księżyc, z pewnością przyciągną uwagę nie tylko miłośników astronomii.