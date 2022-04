Problem jednak w tym, że ta sama gruba skorupa lodowa sprawia, że jakiekolwiek sondy i lądowniki wysłane z Ziemi miałyby niewielkie szanse na to, aby dostać się do podpowierzchniowego oceanu. Tym samym sprawdzenie, czy faktycznie we wnętrzu księżyca jest życie jest jak na razie nierealne. Owszem, na Europie widziane były już gejzery podobne do tych, które tryskają z południowego bieguna Enceladusa, ale są one jedynie okresowe i nigdy nie wiadomo kiedy po raz kolejny się pojawią i gdzie.