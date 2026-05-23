Zamykasz klapę laptopa i nic, cisza. Nie tak miało być
Windows 11 po cichu wprowadza zmiany - a to zdanie pasuje na więcej niż jeden sposobów do nowości, jakie wprowadził Microsoft. Tak w skrócie: koniec z muzyką grającą przy zamkniętej klapie.
Microsoft wprowadził istotną zmianę w Windowsie 11 w sposób tak cichy, że większość użytkowników dowie się o niej dopiero wtedy, gdy coś przestanie działać. Chodzi o odtwarzanie dźwięku po zamknięciu klapy laptopa lub ręcznym przejściu w tryb uśpienia. Jeśli zauważyłeś, że od niedawna muzyka nagle przestaje grać, to nie awaria. Tak ma być.
Zmiany obejmują wszystkie serwisowane wersje Windowsa, a więc Windows 11 24H2, 25H2 i 26H1. Są bezpośrednio powiązana z Modern Standby - trybem uśpienia, który Microsoft od lat próbuje dopracować, choć jego reputacja bywa… delikatnie mówiąc, różna. Teraz jednak firma postanowiła zmienić jedno z jego zachowań.
Co dokładnie się zmieniło
Do niedawna scenariusz był prosty: słuchasz muzyki, zamykasz klapę laptopa, a dźwięk nadal leci - czy to przez słuchawki Bluetooth, czy przez głośniki. W Windows 11 24H2, 25H2 i 26H1 to już nie działa. Jeśli intencjonalnie wprowadzisz komputer w stan uśpienia - zamykając klapę, wciskając przycisk zasilania lub wybierając „Uśpij” w menu Start - system natychmiast zatrzyma odtwarzanie. To oznacza, że jeśli komputer sam wygasi ekran po okresie bezczynności to muzyka będzie grać dalej. Ale jeśli to ty wyślesz go spać - koniec imprezy.
Modern Standby od lat ma opinię funkcji, która potrafi bardziej drenować baterię niż ją oszczędzać. W kolejnych aktualizacjach Microsoft stara się to poprawić, a wyłączenie audio w trybie „explicit standby” jest częścią tych działań. System ma w tym stanie zużywać mniej energii, a odtwarzanie dźwięku - nawet przez Bluetooth - temu nie sprzyja.
Warto też zauważyć, że zmiana dotyczy zarówno pracy na baterii, jak i na zasilaniu sieciowym. Dokumentacja jasno wskazuje, że odtwarzanie audio w trybie uśpienia jest zablokowane na obu źródłach zasilania.
Jeśli więc chcesz słuchać Spotify przy zamkniętej klapie to musisz zmienić ustawienia reakcji na jej zamknięcie - np. ustawić „Nic nie rób”. To jednak nie jest opcja dostępna na wszystkich urządzeniach, bo wiele laptopów z Modern Standby nie pozwala na pełne wyłączenie tego trybu.
Czy to dobra zmiana? To zależy, kogo zapytać
Jeśli zależy ci na dłuższym czasie pracy na baterii - prawdopodobnie tak. Jeśli korzystasz z laptopa jak z przenośnego odtwarzacza audio - raczej nie. W każdym razie Microsoft po raz kolejny udowadnia, że Windows 11 to system, który potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych użytkowników. A że robi to po cichu? Cóż, to już tradycja.