AI pożera światłowody. Szykujcie się na podwyżki

Przez ostatnie dwa lata przyzwyczailiśmy się do jednego: jeśli w branży technologicznej czegoś brakuje, to na pewno są to GPU. Ewentualnie pamięci HBM. Tymczasem na zapleczu centrów danych rozgrywa się inny kryzys, znacznie mniej medialny, ale równie dotkliwy. Sztuczna inteligencja zaczęła pożerać… optykę. I to w tempie, którego nie przewidział nikt, nawet ludzie, którzy od dekad siedzą w tej branży.

Jeden z weteranów rynku optycznego przyznał niedawno, że „popyt jest tak bardzo ponad możliwości całej branży, że brakuje wszystkiego”. Chodzi o światłowody, lasery, transceivery, podłoża indowo‑fosforkowe, a nawet wyspecjalizowane płytki PCB. Cały łańcuch optyczny pracuje dziś na granicy wytrzymałości.

Światłowody? Wszystko wykupione

Przez lata światłowody były traktowane jak coś oczywistego - infrastruktura, która po prostu jest. Tymczasem dziś producenci mówią, że nie ma wolnych mocy. Najwięksi klienci z sektora AI zarezerwowali całą produkcję na lata do przodu.

Corning, jeden z globalnych liderów, zwiększa moce w Stanach Zjednoczonych aż dziesięciokrotnie, po podpisaniu wieloletniej umowy z Nvidią. Fujikura inwestuje 300 mld jenów, by potroić produkcję. Takich ruchów nie robi się w stabilnej branży. Takie ruchy robi się wtedy, gdy popyt eksploduje jak rakieta.

Transceivery: małe moduły, wielki ból głowy

Transceivery to te niepozorne moduły, które wyglądają jak pendrive’y, a w rzeczywistości są krwiobiegiem centrów danych. Bez nich serwery nie wymieniają danych z odpowiednią prędkością. A AI potrzebuje prędkości jak sportowe auto potrzebuje paliwa.

Tempo zmian jest absurdalne. Przejście z 400G na 800G i 1.6T zajęło branży mniej niż rok. Dla porównania: 100G potrzebowało ponad pięciu lat, by stać się standardem. To pokazuje skalę presji, jaką generują nowe modele AI.

Jeden z producentów transceiverów w reportażu Nikkei Asia zdradził, że prognoza zamówień od jednego klienta do 2028 r. odpowiada mocy… dwudziestu nowych linii produkcyjnych. Firma ma trzy.

Lasery i indowy fosforek to kolejne wąskie gardło

Transceivery potrzebują laserów. Lasery potrzebują podłoży z indowego fosforku (InP). A InP zaczyna brakować tak samo jak kiedyś brakowało krzemu w czasach pandemicznego boomu. Do tego dochodzą ograniczenia eksportowe Chin na ind i inne surowce strategiczne. Efekt? Firmy zajmujące się InP notują wzrosty giełdowe rzędu kilkuset procent. Rynek optyczny stał się nagle nowym Eldorado.

W tle całego zamieszania rośnie potęga Chin. Kraj zbudował kompletny ekosystem optyczny: od włókien, przez moduły, po lasery. Brakuje mu tylko jednego elementu - procesorów, które nadal pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Ale w optyce? Jest hegemonem.

Najlepszym dowodem są wyniki finansowe. Chińskie firmy optyczne notują wzrosty przychodów i zysków rzędu kilkuset procent od 2022 r., czyli od momentu, gdy ChatGPT wywołał globalną gorączkę AI. To nie są normalne wykresy, a pionowe ściany.

PCB, mSAP i reszta łańcucha - wszyscy na granicy

Nawet płytki PCB, na których montuje się transceivery, też zaczynają być problemem. Segment mSAP, wcześniej niszowy, stał się tak gorący, że wchodzą do niego firmy, które nigdy wcześniej nie robiły takich płytek. Cały łańcuch optyczny - od surowców po montaż - jest dziś rozgrzany do czerwoności.

To, co dzieje się dziś z optyką, przypomina sytuację z GPU sprzed kilku lat. Nagle okazało się, że świat nie ma wystarczająco dużo mocy obliczeniowej. Teraz okazuje się, że nie ma wystarczająco dużo… światła. A raczej: światłowodów, laserów, podłoży InP, transceiverów i ludzi, którzy potrafią to wszystko projektować i testować.

Wygląda na to, że to właśnie optyka stanie się kolejnym frontem technologicznego wyścigu. Z wszystkimi jego konsekwencjami: inwestycjami, niedoborami, napięciami geopolitycznymi i - oczywiście - gigantycznymi pieniędzmi.

Maciej Gajewski 28.05.2026 19:26

