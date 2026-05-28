Jedziesz nad Morskie Oko? To jednak nie pojedziesz

Na trasie do Morskiego Oka trwają prace remontowe. Odcinek między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza jest zamknięty, a e-busy i dorożki po prostu nie kursują.

Marcin Kusz
Droga do Morskiego Oka zamknięta
Jeśli planujesz wycieczkę nad Morskie Oko w najbliższych dniach, to mamy złą wiadomość: nie podjedziesz e-busem, dorożką czy samochodem. Na trasie między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza trwają właśnie prace remontowe, które wyłączyły z ruchu jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Polsce. Część parkingów jest niedostępna, transport konny i elektryczny zawieszony, a od 8 do 10 czerwca trasa będzie dostępna wyłącznie dla pieszych. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że terminy mogą się zmienić w zależności od pogody. Innymi słowy, przed wyjazdem wszystko dokładnie sprawdź, bo możesz dojechać pod Tatry i stanąć przed szlabanem.

Co dokładnie jest zamknięte i do kiedy?

Remont obejmuje odcinek drogi między Palenicą Białczańską a Łysą Polaną, czyli ten fragment, który dla większości turystów jest punktem startu wyprawy nad Morskie Oko. To tutaj zostawia się samochód na parkingu, kupuje bilet na e-bus lub wsiada do dorożki konnej. Z Palenicy do Morskiego Oka prowadzi asfaltowa droga o długości około 9 km, po której w normalnych warunkach kursują autobusy elektryczne i bryczki – jedne z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskich Tatr.

W trakcie remontu ten cały misternie ułożony system przestaje po prostu działać. Pas drogowy pomiędzy Palenicą a Łysą Polaną jest całkowicie wyłączony z użytkowania. E-busy nie jeżdżą, dorożki konne nie kursują, a część parkingów jest po prostu zamknięta. Samochód można zostawić na Łysej Polanie, ale to oznacza, że cała trasa do Morskiego Oka jest do pokonania na piechotę, co w jedną stronę zajmuje około 2-2,5 godziny dla przeciętnie sprawnego turysty.

Prace remontowe zostaną przerwane na nadchodzący długi weekend (w tym Boże Ciało). Od 8 do 10 czerwca szlak zostaje jednak ponownie zamknięty i w tych dniach trasa jest dostępna wyłącznie pieszo, bo prace przy poboczach prowadzone będą wahadłowo. TPN zastrzega jednak, że wszystkie terminy są uzależnione od pogody. W Tatrach pogoda potrafi zmienić plany budowlane w ciągu godziny – i turystyczne również.

9 km asfaltu, 2 miliony ludzi rocznie. Ten remont jest po prostu konieczny

Droga do Morskiego Oka to jedna z najintensywniej eksploatowanych tras turystycznych w Europie. Morskie Oko odwiedza rocznie ponad 2 mln osób – w szczycie sezonu ponad 10 tys. dziennie. Po tej samej drodze jeżdżą e-busy, ciągną bryczki konne, idą piesi, biegną biegacze i jadą rowerzyści (choć ci ostatni nie powinni). Nawierzchnia, pobocza, odwodnienie i infrastruktura towarzysząca pracują pod obciążeniem, które wykracza daleko poza to, do czego droga była projektowana.

Dla TPN-u remont w takiej formie to balans między koniecznością utrzymania infrastruktury a chęcią minimalizowania utrudnień w sezonie. Ten balans nigdy nie jest jednak idealny dla każdej ze stron. Zamknięcie drogi w czerwcu oznacza utrudnienia dla tysięcy turystów, ale alternatywa, czyli dalsze odkładanie remontu, oznacza pogarszanie się stanu drogi, która i tak jest eksploatowana do granic wytrzymałości.

To nie pierwszy i nie ostatni remont na tej trasie. Droga do Morskiego Oka jest remontowana fragmentarycznie co kilka lat, a dyskusja o jej przyszłości (czy poszerzyć, czy ograniczyć ruch, czy zastąpić dorożki większą liczbą e-busów, czy wprowadzić system rezerwacji) toczy się od lat. Każda zmiana dotyka innych interesów: turystów chcących łatwego dojścia, ekologów chcących mniejszego obciążenia parku, fiakrów broniących tradycji i zarobku oraz samorządów walczących o wpływy z turystyki.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz
28.05.2026 18:58
