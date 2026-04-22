W Tatrach stworzą kapsułę czasu. Pomogą drony i satelity

Cały obszar Tatr, liczący przeszło 21 tys. hektarów, zostanie objęty nowoczesnym systemem monitoringu przyrody. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wykorzystane zostaną dane lotnicze i satelitarne, a także skaning laserowy.

- Zależy nam, by były to nie tylko surowe dane, ale zrozumiałe opracowania pokazujące, jak zmieniają się Tatry – wyjaśnił PAP Marcin Bukowski, kierownik Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody TPN.

REKLAMA

Pozyskane informacje pozwolą m.in. na "dokładne lokalizowanie ognisk gatunków inwazyjnych i ich punktowe usuwanie, monitorowanie zarastania polan oraz planowanie zabiegów ochrony czynnej, a także wczesne wykrywanie erozji szlaków, zanim powstaną poważne szkody" - wyjaśnia PAP.

Powstanie coś w rodzaju kapsuły czasu

Bukowski przyznaje, że nie wszystkie pozyskane informacje muszą być dzisiaj wykorzystane. Za jakiś czas mogą się jednak przydać i przyszli naukowcy będą mieli z nich znacznie większy pożytek. Nawet za 5 czy 10 lat technologia może sprawić, że będzie dało się spojrzeć na nie z innej, nowej perspektywy i zebrane w najbliższym czasie materiały posłużą analizom, które powstaną dopiero w przyszłości.

A TPN planuje zajrzeć niemal wszędzie, również w trudno dostępne rejony Tatr. Pozwoli na to dron wysokogórski. Nie umkną więc nawet najmniejsze zmiany w środowisku, które mogą być sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.

Badacze zwrócą uwagę na… reklamy

Radio Kraków podkreśla, że częścią projektu będzie też analiza presji wizualnej w krajobrazie. A ciągle jest z tym olbrzymi problem. Np. gmina Nowy Targ dopiero w ub. r. uchwaliła zasady, które "radykalnie ograniczają możliwość stawiania reklam przy zakopiance", o czym donosiła "Gazeta Krakowska". Walkę z banerami zapowiadano w Zakopanem. Coś jednak nie poszło, skoro kilka dni temu serwis pisał, że "billboardoza w Zakopanem rozrasta się", a "bałagan z roku na rok coraz większy".

Jest więc szansa na to, że dane pokazujące narastającą presję wizualną w krajobrazie wreszcie przemówią do rozsądku i uzmysłowią skalę problemu.

Tatrzański Park Narodowy leży na obszarze kilku gmin, gdzie takie reklamy często przysłaniają widok na Tatry. Trzeba na to spojrzeć w kategorii wartości. Jeśli turysta przyjedzie do Doliny Strążyskiej i zamiast Giewontu zobaczy duży billboard – czy to jest pozytywne czy negatywne? Tego typu dane będą raczej wykorzystywane na etapie planistycznym we współpracy z gminami – mówi Marcin Bukowski, cytowany przez Radio Kraków.

Tatry to nasz olbrzymi skarb. I coraz więcej osób chce go zobaczyć na własne oczy. W 2025 r. góry odwiedziła rekordowa liczba turystów – w sumie 5 mln 266 tys. 672 osób. Była to najwyższa frekwencja w historii Tatrzańskiego Parku Narodowego.

REKLAMA

Presja turystyczna ma też swoje skutki i napływ ludzi może odcisnąć swoje piętno na przyrodzie. Dlatego tak ważny jest monitoring środowiska i niedopuszczenie do sytuacji, kiedy na reakcję będzie zbyt późno. Dobrze, że nowe narzędzia pozwolą zadbać o Tatry.

REKLAMA

Adam Bednarek 22.04.2026 09:33

