Tatry popularne jak nigdy. Turyści dostaną specjalne worki

Możliwość wprowadzenia limitów wykluczył też Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiając z tvn.24.pl zapewnił, że takich planów póki co nie ma. Co musiałoby się stać, żeby TPN zmienił zdanie? Prawdziwym sygnałem ostrzegawczym byłby spadek liczby kozic kolonii świstaków. Póki te zwierzaki sobie radzą to według władz parku najwyraźniej oznacza, że ludzie aż tak bardzo w Tatrach im nie przeszkadzają.