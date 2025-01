Muszą wieszać ostrzeżenia przed wejściem do parku. Tak w praktyce dotykają nas zmiany klimatu

Można machać ręką na ustalenia naukowców, co wielu z chęcią czyni, można przymykać oczy na to, co dzieje się za oknami, ale to nasza rzeczywistość. Od tego nie da się uciec. Jak już pada to często tak, że tworzą się błyskawiczne powodzie podmywające ulice miast. Gdy wieje to podmuchy wiatru mogą wyrywać drzewa – i, owszem, zdarzało się to już w przeszłości, ale teraz porywisty wiatr zdarza się częściej. Z kolei burze są coraz bardziej gwałtowne i niszczycielskie.