Polski instytut meteorologii podał zatrważające dane. Grudzień nie powinien tak wyglądać

Niepokojąco ciepły, wręcz wiosenny wiatr w połowie grudnia można zestawić z kolejnymi wynikami badań, z których wynika, że mniej Polaków obawia się zmian klimatycznych. To wprawdzie trend globalny, bo jak informuje ARC Rynek i Opinia w porównaniu z 2023 r. na całym świecie zmniejszyła się liczba osób uważających katastrofę klimatyczną za „poważny problem”. Tyle że w Polsce widać to szczególnie, bo spadek wynosi aż 7 pp. – z 81 do 74 proc. Globalna średnia to tylko 3 pp.